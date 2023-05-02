台61線10車連環撞幸無人傷 疑是地上「這個」惹禍 22:522023/05/02 中時 潘虹恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大安區台61線南下138K處2日晚間7時23分發生9車及1台重機連環撞事故，疑為地面打量泥沙導致車輛打滑，幸無人傷亡。（民眾提供／潘虹恩台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大安區台61線南下138K處2日晚間7時23分發生9車及1台重機連環撞事故，疑為地面打量泥沙導致車輛打滑，幸無人傷亡。（民眾提供／潘虹恩台中傳真） 台中市大安區台61線南下138K處2日晚間7時23分發生9車及1台重機連環撞事故，幸無人傷亡，警方初步調查，研判為地面大量泥土導致車輛打滑失控，詳細肇因仍尚待進一步釐清。 此案發生於2日晚間7時23分，當時9台自小客車及1台大型重機車沿台61線內、外線車道，由北往南行駛，途經138K處，第一台車疑因地面大量泥土，導致車輛打滑失控，與牆面發生碰撞，並造成後方8輛汽車及1輛大型重機車連環撞，幸無人員傷亡，至於駕駛是否酒駕及車損待查，後續將調閱相關影像畫面以釐清案情。 台61 #台61線 #連環撞 #重機 #泥土 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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