台中市大安區台61線南下138K處2日晚間7時23分發生9車及1台重機連環撞事故，疑為地面打量泥沙導致車輛打滑，幸無人傷亡。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大安區台61線南下138K處2日晚間7時23分發生9車及1台重機連環撞事故，幸無人傷亡，警方初步調查，研判為地面大量泥土導致車輛打滑失控，詳細肇因仍尚待進一步釐清。

此案發生於2日晚間7時23分，當時9台自小客車及1台大型重機車沿台61線內、外線車道，由北往南行駛，途經138K處，第一台車疑因地面大量泥土，導致車輛打滑失控，與牆面發生碰撞，並造成後方8輛汽車及1輛大型重機車連環撞，幸無人員傷亡，至於駕駛是否酒駕及車損待查，後續將調閱相關影像畫面以釐清案情。

台61