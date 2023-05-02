知名南韓團體Astro成員文彬上月19日被經紀人發現在家中驟逝，得年25歲，死因疑似為輕生，但確切原因尚待確認。同為天團的SHINee，也曾發生鐘鉉選擇輕生的悲劇，隊長溫流今(2日)於IG發文，心痛表示：「不要再有人跟他一樣承受演藝圈同事離世之痛」，並希望大家都能健康快樂。

溫流2日在IG發布貼文，內文寫下：「我有一個目標，希望公司每位練習生、準備出道的人跟藝人，都能身體健康，因此我想為社會服務，治癒大家的內心，不要再有人跟他一樣承受演藝圈同事離世之痛」，接著說道：「這麼做可能被指責或者批評，我可能會非常焦慮，但仍希望大家給予信任，並希望每個人都能得到快樂。」

真摯發言打動無數粉絲，紛紛替他加油打氣：「我相信所有相信SHINee的人跟你的人，都會提供百分百的支持」、「你已經做得很好，而且會繼續這樣做」、「只要按你的方式去做喜歡的事，並獲得快樂才是最重要的。」鐘鉉2017年底因為憂鬱症，被發現在家中輕生，結束僅27歲的年輕生命。

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