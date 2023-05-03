美國「國防郵報」報導，美國空軍已替台灣國防部向加州的通用原子航空系統公司訂購4架MQ-9B無人機，合約上限價格為2億1760萬美元，預計2025年完成合約工作。

「國防郵報」（The Defense Post）報導，這起採購案進行時機，正值台灣為了中國可能發動侵略而持續做準備。根據採購合約內容，通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）還將供應台灣2座地面控制站（GCS）、備用零件及其他支援設備。

這起對外國的軍備出售案，最早由美國國務院於2020年批准。

MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機的專長，是替軍隊提供持續不斷的情報、監視與偵察服務。即使在惡劣天候下，這款無人機也能透過衛星飛行40多小時。

MQ-9B無人機還能更改設定，以支援電戰或空中早期警報，以及執行反潛艦作戰任務。

華府替台灣取得4架MQ-9B無人機，被視為是偵監中國的一個有效方式。中國近年來已在台灣附近增加軍事活動。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120502