許多人在小時候都曾有被老師罰寫的經驗，不過隨著年紀漸增也逐漸忘卻過去被罰寫的記憶。近日有網友分享美國記憶體晶片大廠美光（Micron）的內部對話，沒想到美光竟規定若承攬商有缺失，「要請該承攬商罰寫稽核條例50次」，消息曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，美光內部人資發出公告，「現階段只要是承攬商缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次，並掃描XXXX上傳」，讓他驚訝直呼「美光是不是瘋了？」更忍不住喊出美光的知名口號，「加入美光，人生發光」。

對此，許多網友紛紛回應，「國小老師也能轉行進科技業嗎？」、「這家真的一堆白X老人，整天做一堆沒營養的垃圾事」、「X好好笑，真美皮台骨！有夠台」、「笑死這真的是美商？」、「光光沒有極限！」、「還好啦，我之前去過一家物流公司做宅配司機，裡面的規定是犯錯要罰寫500遍，我當場撕了罰寫單，直接頭也不回就跑回家～」。

另外也有不少科技業人士分享，「開課會的全部的人都覺得要求廠商罰寫很低能…」、「我第一份工作也曾被罰寫五百遍，下班5點之後寫到快要晚上10點才回家，之後每個同事也跟著被罰寫，課長被罰寫1千遍…而且還是大間的上市電子廠…」、「50次路過…花了快1天時間抄，安全眼鏡一定要戴，看不到東西跌倒摔下來就算了，真的不能違規」、「不要說美光了，現在台積也有叫工程師罰寫SOP的…」。