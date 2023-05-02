由於對俄羅斯制裁及激進升息，美元國際儲備貨幣地位備受挑戰，其中大陸動作連連，已經與多個國家達成貿易協議，以擺脫對美元的依賴。但史丹佛大學歷史學家認為，雖然美元確實面臨風險，不過短期內，人民幣不足以對其構成威脅，即便20年後也不可能。

商業內幕報導，史丹佛大學歷史學家弗格森（Niall Ferguson）接受CNBC採訪時表示，取代國際儲備貨幣地位十分困難，不是突然間就能達成的事情，這需要時間。他指的是市場屢傳大陸日益成長的經濟影響力，可望挑戰美元主導地位。

弗格森認為，人民幣將取代美元是錯誤的擔憂，美元這幾十年來穩坐國際最大儲備貨幣，亦是全球貿易主要貨幣，而這種模式需要很長的時間才能改變。

此外，人民幣也不是美元的最大威脅，歐元才是。弗格森援引國際結算銀行（BIS）數據，截至今年4月，歐元佔全球日交易量占比約30%，遠超人民幣的7%；但兩者對比美元都相形見絀，美元高達全球日交易量88%。

所以弗格森表示，「我不認為人民幣很快就能取代美元，這過程很漫長。」

但有鑑於過去一年「去美元化」的嘗試，各國致力擺脫對美元的依賴，例如大陸積極深化與其他經濟體的貿易關係，以降低以美元主導的貿易模式，弗格森也承認這確實對美元儲備貨幣的主導地位構成風險。

只是弗格森仍強調，「人民幣要取代美元的說法，不是今天或明天的事，甚至也不會是20年後的事。」