蘇丹軍閥內戰爆發至今並無收手跡象，倘若交戰持續，聯合國統計逃往他國的難民上看80萬人。別以為蘇丹的動亂跟台灣人沒什麼關係，這場紛爭帶來的可能後果之一是讓很多人愛喝的可樂汽水在6個月後斷貨，糖果、彩妝生產也可能發生問題，恐有幾十種商品受影響。靠著採收阿拉伯膠養家活口的蘇丹人、進出口業者，全都成了戰火受害者。

美國Insider.com報導，汽水、糖果、彩妝都需要用到一種叫做「阿拉伯膠」（gum arabic）的重要原料，這是金合歡樹分泌的樹脂，產自北非沙赫爾地區。嘉里集團（Kerry Group）數據顯示，蘇丹是世界最大的阿拉伯膠出產國，全球年產量12萬噸，產值11億美元，高達70%左右來自蘇丹。

#Sudan's unrest has prompted foreign consumer goods manufacturers to scramble to replenish supplies of gum Arabic, one of the country's most sought-after items and a critical ingredient in everything from fizzy beverages to sweets and cosmetics.#SudanCrisis pic.twitter.com/SHJistNSo4 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 28, 2023

蘇丹實質元首、武裝部隊領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）首腦達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti）2021年起即因爭權而陷入敵對，4月15日雙方在首都喀土穆（Khartoum）爆發衝突，嚴重影響境內阿拉伯膠的生產與流通，後果可能是數十種日用品短缺。

全球十大供貨商之一Agrigum表示，百事可樂、可口可樂這類業者要是少了阿拉伯膠就難以生存下去，這是產品不可或缺的配方。

不少蘇丹人靠採收阿拉伯膠養家活口。（資料照／路透社）

交戰雙方雖然在穆斯林開齋節喊出停火3天，但所謂停火期間槍砲聲沒有消失，大批蘇丹百姓只能逃往鄰國。

路透社報導，經銷商透露，蘇丹局勢不穩已久，依賴阿拉伯膠製造產品的業者一般會備料3個月到6個月的用量，然而最近這場軍閥衝突主要戰場在首都，蘇丹12家出口商、供應商、經銷商均稱交易已全面停擺。

蘇丹首都喀土穆內戰未見趨緩跡象，百姓生計困難，許多人逃離家園。這名男子在蘇丹與查德邊界賣水度日。（圖／路透社）

阿拉伯膠業者Gum Arabic USA公司向路透社表示，近日要取得貨源已無可能，因為道路不僅封鎖還成了戰場。位於美國邁阿密的進口商Vijay Bros表示：「我們的供貨商現在被這場衝突搞得焦頭爛額，買賣雙方都不知道局勢到底何時才會恢復正常。」

化妝品與印刷品工廠還有替代品可找，但碳酸飲料只能靠阿拉伯膠防止成分分離。喀土穆一家出口商表示，待出貨的阿拉伯膠訂單多達60噸到70噸，但這場衝突讓他無法判斷能否順利出口，「現在連吃喝都快要成問題，生意難做，所有交易此刻都卡住了」。