你會說閩南語嗎？根據國家語言發展法規定，自111學年度起，中小學生必修本土語言，如：閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語。然而就有一名媽媽頭痛表示，國小的兒子月考要考閩南語的自我介紹，但教材卻讓她看了「霧煞煞」，有將近8成都看不懂，更慘的是兒子還邊哭邊唸，每學期都要崩潰一次。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己相當不解，為何國小的月考科目要將閩南語納入，且考試方式還是「上台演講自我介紹」，她認為，學校的閩南語教學成效有限，且未必每個家庭都會講閩南語，「對不太會說台語的我們，除了崩潰還是崩潰」。

一名不太懂閩南語的家長崩潰表示，她為了幫孩子準備月考，只能用注音逐字標註在教材上。（圖／翻攝自FB《爆怨2公社》）

原PO表示，為了幫孩子複習考試內容，她只依據老師傳來的音檔一字一句地用注音符號標註出來，若沒有這份音檔，她有至少80%都看不懂，更遑論要協助孩子練習，「又是連續幾個練到邊哭邊唸的夜晚！每學期都要崩潰一次！可憐的兒子，唸到氣噗噗」。

對此，網友紛紛留言，「我贊成學台語，但不要考試增加小孩壓力」、「鄉土課程就是上過就好了，硬要考試很沒意義，部分詞彙各地的發音不一樣」、「閩南語，我直接放推，我跟孩子說那個時間多背英文單字吧」、「母語這種東西來考試就很好笑，那假如我的母語說客家話呢？亂七八糟」，不過也有人指出，閩南語確實需要被保留、傳承，「會的人越來越少，政府再不作為是不是若干年後母語就消失了」。