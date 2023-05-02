中菲南海爭議不斷，在南海戰略三角分別為永暑島、黃岩島、永興島，日前傳出解放軍殲-16重型戰鬥機，成批入駐西沙永興島，中國大陸也正在南海地區填海造陸、擴大建設無人島礁，以加強其對爭議領土的控制。對此，前立委郭正亮1日就表示「這個三角理論上就會構成一個面，那就是一個淺在的防空識別區」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《全球大視野》中表示，「黃岩島也可以填海造陸非常大，因為它有很多淺礁，而且距離菲律賓非常近，所以坦白講這是最敏感的地方，因為這會形成一個『倒三角』」，郭正亮更接著說，「這個三角理論上就會構成一個面，他本來從永興島到永暑島的這條線，能夠發揮的作用有限，但加上黃岩島後就會變成一個面，而那就是一個淺在的防空識別區，只是要不要宣佈而已，不宣布實質上也做得到」。

郭正亮最後也說，「而這是南海中段，往北要去韓國、日本的所有船，全部都在偵查範圍內，對中國大陸來講，黃岩島很重要，對日本跟美國也很重要」。