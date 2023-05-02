美國25家軍火商代表團日前到訪台灣，將參訪中科院，與民間產業進行交流，並出席「台美國防產業合作論壇」。前立委郭正亮今( 2 日)指出，美國軍火商此行很有可能會商討將台灣納入供應鏈，早在伊拉克戰爭時，台灣就曾為美軍製作約 200 億顆子彈，早已有相關的經驗，而台海一旦開戰，就無法從其他地方輸送彈藥到台灣，必須要在台製造。

前立委郭正亮今在《少康戰情室》節目中表示，美國軍火商此行訪台，可能會商議將台灣納入供應鏈，雖然不可能實施技術轉移，但不排除會在台灣製造彈藥。他解釋，美國會把彈藥放在台灣，但不可能會把刺針、標槍飛彈都技轉給台灣，美方會怕技術流失。

郭正亮指出，日本已經計畫在包括沖繩的琉球群島設置超過 100 座彈藥庫，並考慮讓駐日美軍共用，如果美國認為彈藥庫需要增加，在台灣至少也要幾十座，何況台灣是可能發生戰爭的地方，戰時也不可能從沖繩、菲律賓運輸彈藥到台灣，就只能在計劃在台灣製作彈藥。

郭正亮認為，美國軍火商此次來台，可能就是要商量供應鏈、代工等事項。他也舉例說明，伊拉克戰爭時，美軍在伊拉克使用的子彈，就是台灣代工，當時台灣大概做了 100、200 億顆子彈，所以台灣在軍火代工上已經有經驗，而且台灣的相關金屬加工業也很強。

郭正亮表示，此次美國訪團去拜訪某些台灣公司，雖然還沒有成功的獨立研發經驗，但也許可以負責製作做軍武的其中一個零組件，這個可能性是存在的，這也能算是一種較為低階的技術轉移；而先前傳出有望在台灣生產一些武器，那就要端看是甚麼樣的武器、台灣是不是要大量製造。