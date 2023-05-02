洛茲敦警告，若他們無法與富士康、其他融資機構或新的合作夥伴達成解決方案，他們可能不得不聲請破產或停止營運。
去年11月，富士康與洛茲敦達成一項協議，前者承諾注資1.7億美元以換取後者近兩成股權。自那時以來，富士康已投資5,270萬美元。
富士康回應，他們理解洛茲敦正在評估改善方案，願意繼續與其協商，以達成雙方都能接受的結果。
美國電動卡車製造商洛茲敦汽車（Lordstown Motors）1日警告，該公司大股東富士康揚言退出投資協議，此舉恐怕影響他們後續營運，甚至難逃破產命運。受此消息拖累，洛茲敦汽車周一股價暴跌23.29％，周二早盤續跌4.79％至0.38美元。 據洛茲敦1日提交給主管機關美國證交會（SEC）的文件顯示，富士康聲稱洛茲敦股價長期低於1美元，促使那斯達克交易所今年4月對其發出下市通知。富士康認為此事已違反雙方投資協議內容，因此不願履行後續投資承諾。
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