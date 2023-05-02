洛茲敦警告，若他們無法與富士康、其他融資機構或新的合作夥伴達成解決方案，他們可能不得不聲請破產或停止營運。

去年11月，富士康與洛茲敦達成一項協議，前者承諾注資1.7億美元以換取後者近兩成股權。自那時以來，富士康已投資5,270萬美元。

富士康回應，他們理解洛茲敦正在評估改善方案，願意繼續與其協商，以達成雙方都能接受的結果。