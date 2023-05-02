敘利亞總統巴沙爾近期表示，敘利亞認為經濟發展應放棄使用美元結算，而是使用人民幣。這也是人民幣近期在國際使用再受肯定。前立委郭正亮1日在《全球大視野》節目提到，阿根廷也說跟中國大陸做貿易要用人民幣支付，這就是美國濫擲信用，導致貨幣本身開始遭到質疑，大家就開始試圖用其他的貨幣。雖然目前中國大陸貿易支付人民幣是48％，已超越美元的47％，但還是有47％，世界要有取代性貨幣還有很長的路要走。

「一下子就把你的利息拉高，阿根廷就是最典型的例子！」郭正亮舉例，阿根廷手上的美元貸款一大堆，所以他才說，我跟中國大陸做貿易，要用人民幣支付，這就是你濫用人家給你的信用貨幣，導致你這個貨幣本身的信用開始遭到質疑，所以大家就開始試圖用其他的貨幣。

郭正亮強調，那人民幣當然會被看到，因為它量夠大。可是有一些國家也會想到，我可以用本幣就用本幣，比方說印度人，他就想說我們的盧比也可以來試試，也可以作為其他國家的儲備貨幣，當然那都要證明自己是穩定的貨幣。所以說中國大陸願意讓阿根廷用人民幣來付帳，不知道是不是也敢接受阿根廷的貨幣，這個風險實在太高了。

郭正亮指出，一開始也許會看到，人民幣會崛起到一定程度，可是全世界的交易量實在太大了。中國大陸的貿易額是6兆美元，全世界的貿易是45兆。而且去看中國大陸自己的貿易支付，47對48，有一半也是用美元交易，人民幣是48，美元還是有47，那為什麼中國大陸目前有47％還是用美元？也就是這個世界要有取代性的貨幣，還有很長的路要走。