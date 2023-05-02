小站解決落髮病友的困擾，假髮租借酌收清潔費300元，其他服務一律免費。（癌症希望基金會提供／袁庭堯高雄傳真）

小站透過專業溫暖的服務照顧癌友及其家人，成為他們的第二個家。（癌症希望基金會提供／袁庭堯高雄傳真）

在台灣，每年有12萬人確診罹癌，癌症希望基金會為了讓癌友「活得久、活得好」，在台北、台中、高雄各成立一座「希望小站」，高雄站2003年成立，年初重新裝修，日前以嶄新的風貌呈現，透過專業溫暖的服務照顧癌友及其家人，成為他們的第二個家。

「當醫師告知我罹患癌症，像是天打雷劈，不知怎樣去走下一步！」、「我願意為了我兒子，用生命和他交換」、「我不擔心自己生病，我擔心的是孩子可能沒有媽媽」、「先生問我怕什麼，我說我怕死，我怕熬不過場病…」這是癌症希望基金會病友在罹癌初期常見的驚慌失措。

在台灣，每年有12萬人確診罹癌，癌症的來臨對整個家庭來說個是巨大的衝擊。癌症希望基金會為了讓癌友「活得久、活得好」，在台北、台中、高雄各成立一座「希望小站」，透過專業溫暖的服務照顧癌友及其家人，成為他們的第二個家。

位在高雄市左營區的「高雄希望小站」成立於2003年，服務嘉義以南、東部以及離島的病友，20年來，已經服務超過20萬人次。為了讓癌友有更舒適的空間，同時擴大服務效能，今年初重新裝修，日前以嶄新的風貌呈現。

癌症希望基金會董事長王正旭說，在台灣，癌症已連續39年蟬聯十大死因之首，每4分多鐘就有一個人罹癌，每年有超過55萬家庭必須面對癌症挑戰。而不論是癌症病人或其親友，對疾病資訊、社區資源、情緒支持的需求與依賴更形深厚，癌症希望基金會希望幫助病友在抗癌過程中，除了得到醫療機構的幫助之外，還有一個地方提供癌友身心靈以及生活上全方位的照顧與服務，讓病友不覺孤單，可以和其親屬都能充滿希望地迎接第二人生。

小站除了提供免費的衛教手冊、單張，也有各式數位工具方便癌友運用和瞭解癌症；亦有專業的護理人員或社工提供面對面的諮詢服務。而在治療期間，不論是需要租借假髮、頭巾索取及剃髮需求，這裡有一站式服務，解決落髮中病友的所有困擾。

除了照顧癌友的身體，「希望小站」也關心癌友的心理。現場有專業心理師，提供一對一心理輔導。「治療時該如何吃得營養均衡」更是病友常面臨的問題，高雄希望小站組長黃鈺婷指出，小站有專業的營養師，透過電話或面對面的服務，提供正確的營養指導，還有「營養補給班」課程，由醫師、營養師等專家授課，教導癌友全方位的營養照護，幫助病人及家屬有足夠的營養跟體力抗癌。

除此之外，小站也設計多元豐富的課程，例如八段錦、靜心書法班等，以及病友講座，讓癌友們相互交流分享，抒解癌症帶來的心理壓力，可以放鬆身心，如常生活。高雄希望小站位在左營區翠峰路22號，電話(07)5810661，服務時間：每週一至週六9：00-18：00，除假髮租借酌收清潔費300元，其他服務一律免費。