勞動部2日召開記者會，說明勞工職業災害保險及保護法上路滿週年以來的成果。災保法將受僱於登記有案事業單位之勞工，不論僱用人數，全部納入保障範圍外，亦提供多元加保管道，讓勞工皆可獲得工作安全保障；提高投保薪資及各項保險給付水準，以強化職災勞工及其家屬的生活保障，雇主亦可有效分攤職業災害補償責任。

截至2月底止，勞工職業災害保險投保單位計78萬7千餘個，較勞工保險(59萬4千餘個)增加19萬餘個，被保險人計1,103.1萬人，較勞保增加64萬餘人。其中4人以下僅加職保者增加4.1萬人；家事移工增加17.9萬人；同時，為因應多元工作型態，明定受僱自然人雇主之勞工，或實際從事工作者，得以簡便方式辦理參加勞工職業災害保險，運用特別加保者累計達2.8萬人次。

在提高投保薪資，提升給付保障水準部分，提高勞工職業災害保險投保薪資上下限，被保險人平均投保薪資已達3萬8,870元；依災保法規定申請保險給付、津貼或補助之案件，截至3月底止共計13.8萬件，其中屬災保法施行前發生職災事故者計2.2萬件；災保法施行後發生職災事故者計11.5萬件。

在強化裁罰規定，督促勞資落實法規部分，災保法裁罰件數共計1,700餘件；其中違反第12條規定未依規定辦理加退保手續計1,200餘件，保險人除依法裁罰外，另受僱勞工如於未加保期間遭遇職業傷病事故，請領保險給付者，依同法第36條規定，向違法雇主追繳保險給付計40件，擬追償金額約2,700萬元，其中已追回16件、730萬元。