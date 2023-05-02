辛頓在45年前取得AI博士學位，是AI領域最受敬重的專家之一。他在谷歌從事AI開發工作10年，為谷歌開發AI系統，但他逐漸對AI技術與他在AI進展的角色感到擔憂。

辛頓1日透過推特表示，離開谷歌他就能對AI的風險暢所欲言，而不是為了要批評谷歌。

辛頓接受《紐約時報》專訪時坦言，我用一個常見的藉口來安慰自己：「如果我沒有做，也會有別人做。」

辛頓亦向全球示警AI的潛在威脅。他表示：「過去我覺得威脅會在30年至50年，或是更久之後才會發生，但我現在不再這麼認為。」

他指出近期的AI風險包括取代工作，以及大量假照片、假視訊和假文字，讓人無法分辨是真是假。

辛頓如今認為，人類創造出來的數位智慧與生物智慧相當不同，前者可以大量取得知識，這也是為什麼GPT-4的知識量會遠遠超過任何人。

辛頓在離開谷歌之前，就已經對AI提出示警。他3月接受《CBS新聞》專訪，被問到「AI消除人類的機率」時，他回答：「這不是不能想像，我只能這麼說。」

此外，辛頓也曾在2021年的演說中表示，AI將促進醫療保健，但同時也產生發展致命自主武器的機會。

谷歌執行長皮查也曾公開警告AI的風險。他4月在《60分鐘》節目表示，社會還沒做好因應新技術的準備，但他淡化AI的進展超越人類適應能力的風險。

過去一年辛頓已經減少在谷歌的時間，最近的職位是副總裁和工程研究員，向Google Brain的狄恩（Jeff Dean）匯報。狄恩透過聲明稿表示，辛頓在AI取得基礎性的突破，並感謝他10年來對谷歌的貢獻。