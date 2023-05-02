摩根士丹利證券日前先從PC相關半導體觀察到部分回溫跡象，當時就透露出PC產業逐漸走出陰霾的徵兆，此次台、美下游硬體團隊聯手，直指PC產業短期雖不慍不火，然通路庫存持續下降，部分需求也慢慢浮現，加上機構法人將目光放眼2023年以後的復甦機會，大摩強調，確實不必再對PC產業如此悲觀，一口氣終結對產業悲觀看法，並升評多檔指標股。

大摩升評的全球PC OEM與NB ODM指標股，包括：聯想、DELL、HP、華碩、廣達、宏碁、仁寶。其中，摩根士丹利點名DELL、聯想為OEM廠投資首選；廣達則是ODM廠投資最優先選擇、推測合理股價105元。

最值得注意的是，摩根士丹利證券估計，就算排除掉疫情流行期間增加出來的眾多低階設備，目前PC使用數量基數就比疫情前高出15％，其中經常性更換NB的比例更占到70％，此比例也比疫情前足足多出10個百分點。

展望後市，大摩估計，將有65％的PC設備將在2024、2025年更新，約當7.6億台，有鑑於此，推估PC市場2023～2026年出貨量年複合成長率將達到4％，平均每年出貨2.76億台，優於市場預估值，也顯著高於疫情前的三年表現。