歐元區4月CPI年增7％符合市場預期，略高3月創13個月新低的6.9％。主要是食物價格年增13.6％所致。能源價格從3月的年跌0.9％，轉為年增2.5％。扣除食物與能源的核心CPI年增5.6％符合預期，略低3月的5.7％。

由於通膨率仍遠高歐洲央行2％目標，安智銀行（ING）全球宏觀部主管布塞斯基（Carsten Brzeski）認為央行必須進一步升息。

他認為面對歐元區首季經濟成長率低於預期等疲弱數據，歐洲央行4日舉行5月貨幣政策會議很可能升息1碼至3.75％。

外界對歐美央行持續升息，但通膨居高不下而困惑，歐洲央行專家認為新冠疫情衝擊供應鏈，和俄烏戰爭刺激能源、食物與原料價格大漲而形成高物價環境，讓企業利用通膨做漲價藉口來趁機提高獲利。

建材生產商Holcim執行長耶尼施（Jan Philipp Jenisch）最近在法說會上說，在持續近兩年通膨環境裡，其公司非常積極主動調漲產品售價，結果未受高通膨打擊，並不斷改善獲利表現。

麻州大學阿默斯特分校經濟系助理教授韋伯（Isabella Weber）指成本不斷上升逼迫企業漲價。過去是廠商擔心漲價後可能流失客戶，但現在是同業之間預期彼此會漲價，而不擔心客戶轉向競爭對手的問題。

瑞銀經濟師多諾萬（Paul Donovan）說，由於消費者了解供應瓶頸和能源價格上漲形成高通膨，因此異常地接受物價走高的現實，讓廠商敢漲價而不擔心傷害品牌形象。