韓國2日公布4月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，是14個月來首度跌破4％，創下去年2月以來最小增幅。排除糧食及能源價格後，4月核心CPI年增4.0％，與3月增幅相同。韓國央行至4月為止已連續2個月維持利率不變，但近日通膨降溫且出口萎縮令外界預期央行即將終結貨幣緊縮政策。