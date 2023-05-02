疾管署示警，下周國內腸病毒正式進入流行期，且多型別齊發。兒科急診科醫師吳昌騰也坦言，在第一線觀察患者明顯增加，尤其5歲以下兒童容易感染，如果出現7種前兆症狀，則可能併發重症，必須住院治療。

吳昌騰醫師在臉書發文表示，腸病毒患者以5歲以下兒童居多，潛伏期2-10天（平均3-5天），在發病前數天，喉嚨部位與糞便就可發現病毒，此時即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強，經由腸道釋出病毒的時間長達8到12週之久。

吳昌騰列出腸病毒併發重症的7種前兆症狀，若兒童出現持續昏睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐(myoclonic jerk)，為腦炎相關的前兆病徵，需要立即住院；若是心跳加速、血壓上升、血糖上升、白血球上升，後續可能出現心肺功能衰竭情況，要轉進兒童加護病房。

吳昌騰提醒，對抗腸病毒，需要家長們及醫師們的警覺及細心，才能減少重症造成的死亡及後遺症。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一周(7988人次)上升26.0％，已接近流行閾值(1萬1000人次)，且高於2017年以來同期，預計下周正式進入流行期。