克里希納受訪時指出，公司將暫停或放緩招聘人力資源等後勤支援人力。IBM有2.6萬不面對客戶的職務，預估其中有30％將在未來5年被AI和自動化取代，相當於7,800個就業機會。IBM目前員工總數約為26萬人。

克里希納表示，記錄員工部門間調動和提供就業證明文件等人力資源工作，可能是首批移轉至AI的職位。不過需要與客戶互動和開發軟體的工作，未來幾年將不受AI影響。

自微軟投資的OpenAI在去年11月發表聊天機器人ChatGPT，在全球掀起AI熱潮，外界不斷談論什麼職務未來將被AI取代。

高盛近期出具的報告指出，若是生成式AI的發展順利，未來幾年美國與歐洲將有3億份工作遭受AI威脅。高盛的報告發現，約有三分之二的工作可能受到自動化影響，而且AI有能力直接取代目前至多四分之一的工作。

世界經濟論壇（WEF）日前指出，隨著AI應用逐漸廣泛，未來5年全球就業市場可能有1,400萬個職位消失。