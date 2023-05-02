藝人Gigi (林如琦)與老公史丹利結婚多年，感情一直很好，經常在社群分享生活，最近夫妻倆的新房裝潢接近完工，必須進行最後清潔、搬運家具，沒想到因為一個粗心的錯誤，意外導致火災警報器大響，嚇得直呼：「我超想揍自己。」

Gigi在社群平台曝光新家內部，儘管空間看似不大，但冷氣、吊燈、窗簾等家具都已進場，地上也鋪了木質地板，住起來應相當舒適，她今(2)日早上一忙完工作，便到新家進行整理，不過搞定一切後，發現家裡蚊蟲很多，便買了水煙，而由於怕發生火災，還特地等冒煙才離開，哪料才進到電梯，就聽到警報器大響。

事情發生的當下Gigi心中大驚：「我是豬頭啊，完全忽略了會有大煙霧這事」，只好衝進滿是煙霧的新家之中，並趕緊打開所有窗戶，做完這些事後，她為犯下粗心的錯誤，感到非常無奈：「到底在白忙什麼啦我們」，並對搬新家的人機會教育，千萬別跟她犯一樣的錯誤。

有人看到貼文笑說：「妳們的文有一種賀歲片感，一邊說著恭喜，一邊笑到不行，辛苦了」，Gigi則回覆：「聽到火警警報的時候，我超想揍自己五拳的啊」，同時跟粉絲透露自己既內疚又丟臉，「看到幾位鄰居跑到大廳，我真的超想挖洞的。」超糗的經歷笑翻大批粉絲。