在現在這個「漲」聲響起的時代，還可以看到5樣配菜雙主菜便當1個只要50元！網友瘋搶，但數量有限180個且在1小時內就賣光；但背後卻讓人生氣！

對方自稱是基隆海軍陸戰隊要向店家訂餐。（翻攝宜蘭知識+）

對方下訂連續三天130元午晚餐雙主菜便當各180個附飲料，還要店家幫忙訂購物資。（翻攝宜蘭知識+）

宜蘭一家便當店接獲一筆訂單，客人下訂連續三天130元午晚餐雙主菜便當各180個附飲料，店家接到訂單後，趕緊採購準備餐點，客人還在出餐前來電要店家幫忙買水，請店家先幫忙墊款，沒有到就在店家準備出餐時，客人卻失聯，讓店家傻眼，趕緊確認相關訊息，這才驚覺遭惡整，只好虧錢出清，捕些成本回來。

店家在臉書社團「宜蘭知識+」PO文表示，訂單是家人接到的，因為之前也接過軍方訂單，但是沒有問題，這次不疑有他，對方宣稱是基隆海軍陸戰隊因到宜蘭演習過程都是需要保密，所以接洽過程也沒詢問太多，從開菜單、估價單要匯報給上級長官及廚師，估價單上130是便當附飲料，到今天中午前還連續致電要求菜色一定不能出問題，到最後問題來了，在中午時段最忙的時候突然要求我幫他聯繫廠商要訂購物資，再三強調要我幫他處理，貨款等領取便當的時候在一次結清，問題廠商要求收取50%訂金才肯出貨，當下幸好選擇沈默沒有匯訂金，再來可想而知就是已讀不回，遭棄單了。

PO文一出網友紛紛建議店家提告，但店家表示一般小老百姓真的不知道那麼多，事後詢問曾經任職過軍中的朋友也說過，也有可能是加密，保持著一點點信任…..到最後才知道可能遇到詐騙了，也謝謝廣大的熱心民眾大太陽還願意出來幫忙認購，沒有買到的朋友真的不好意思，希望不要再有其他餐飲業者遇到一樣的事情，不要再有下個受害者。