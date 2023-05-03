很多人都曉得利用牙線有助於保持牙齒健康，其實這個好習慣也能保護心臟。美國克利夫蘭醫學中心指出，減少牙菌斑、蛀牙同時促進牙齦健康，有可能讓心臟病的發生機率降低。

克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）是《新聞週刊》（Newsweek）今年評選的全球最佳醫療機構第二名。福斯新聞網（Fox News）報導，克利夫蘭醫學中心牙周病醫師羅斯（Sasha Ross）說，早已有許多研究鑽研牙齦健康與心臟健康之間的關係，然而很多人並不知道兩者彼此相關。

克利夫蘭醫學中心指出，牙齦疾病可能導致高血壓，也會引起心臟發言、滋生細菌。羅斯說明，牙齦與心臟的健康關係密切，罹患牙周疾病的人發生心臟疾病、中風或其他相關疾病的機率高得多。

口腔保健與心臟健康息息相關。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）數據顯示，全美30歲以上民眾43%有牙齦相關疾病；65歲以上者，罹患牙齦病症的比例暴增到70%。

羅斯指出，有些人即使天天刷牙、以牙線潔牙，還是比較容易出現併發症；有些人僅僅做到最基本的潔牙要求，卻幾乎沒有問題發生。

賓州大學佩雷爾曼醫學院（Perelman School of Medicine）臨床醫學助理教授安卜洛斯（Marietta Ambrose）表示，心臟瓣膜有恙的人，因牙齦引發心臟疾病的風險較高，她在2022年即在醫學院官網發文提醒，「如果牙齦不健康，住在口腔裡的細菌會經由血液進入心臟，直接感染脆弱的瓣膜，這一點對於安裝人工瓣膜的患者而言更是令人擔憂」。

很多人知道口腔健康除了刷牙還要靠使用牙線，但很多人不知道牙齦健康與心臟保健大有關聯。（圖／Shutterstock）

美國牙醫協會（American Dental Association，ADA）指出，人們每天應該刷牙至少2次，使用牙線至少1次，在刷牙之前或之後使用牙線均可。

羅斯提醒，疏於使用牙線的徵兆包括牙齦流血腫脹、牙菌斑增加、蛀牙、掉牙齒、口臭、牙齦萎縮，「每天使用牙線一次真的有好處，最理想的時間點是夜裡睡覺之前」。她也強調，大家要學習正確使用牙線的方法、選擇適合自己的牙線類型。不太會操作牙線的人可以考慮使用沖牙機或牙間刷。

羅斯建議，每一處齒縫應以牙線清潔10到15次，而且要上下滑動，每一顆牙齒的縫隙都要用乾淨的牙線清潔，不要重複使用。牙線含蠟與否不影響清潔效果，但對於牙齒間隙很緊密的人而言，含蠟牙線使用起來比較輕鬆。

ADA建議，除了刷牙與使用牙線，每隔一段時間要找牙醫檢查牙齒，甜食填飲攝取量要設限，這兩招能讓護齒效果更上層軸。