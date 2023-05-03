眼前這位瘦削斯文、襯衫加球鞋的中年大叔，怎麼看都不像創意人啊！

「每次請台下聽眾猜我的職業，十個有九個猜錯」黃文博述說對非傳播界人士演講時的趣事。的確，他跟一般對創意人的刻板印象相去甚遠，但他可是跨足創意、策略、品牌三大領域的三刀流好手。

他的新書《品牌大學問》剛出版，好評湧現。他創意出身，得獎無數；跨界到策略思考，已撰寫幾百份策略案。如今又出品牌書，說他是罕見的三刀流高手，絕對名實相符。

許多人懷疑他要如何腳踩三大領域？畢竟，一個人一生能把一件事做到好就不簡單，何況三件看似風馬牛不相及的事。

「Domino's Reaction連鎖反應」他回答。他說年輕時發想創意，常因欠缺方向引導而在創意大海迷航，因此發奮自修策略，經常在速食店推敲策略構思路徑到打烊，耗費十年突破左右腦自由轉換的屏障，學會靠策略操控創意方向。

由於擅長運用策略推衍，在替企業規劃品牌課題時，他發現台灣欠缺一套經營品牌的系統性知識，大家對所謂品牌管理一知半解，一味套用歐美的品牌know-how，往往因國情文化而削足適履，導致台灣習慣靠過於簡單的形式技巧做品牌，再次激起他自學決心。又經過十五年苦心鑽研，加上不間斷地累積實務經驗，他回憶「那天傍晚，我終於推衍出品牌知識架構的最後一塊拼圖，代表破解了品牌的底層邏輯，撥雲見日，屬於我的品牌觀於焉誕生。」

耗費15年完成的書，是黃文博替品牌一錘定音之作。(圖/時報大師會館提供)

困於創意而苦學策略，再受策略促動而鑽研品牌，這就是他說的連鎖反應。他笑說，跟其他號稱品牌大師或教練的同行相比，自己實在太謹慎了，深究品牌十多年後才願意授課教人，更反覆驗證到今年才肯把心血出版成書。

如何用一句話總括《品牌大學問》？「成功破解構成品牌的底層邏輯，是台灣見解最精闢、也最實用的品牌書！」黃文博強調他寫的書，跟市面上的品牌拼裝書或品牌故事書，完全不在同一個維度。

他用1套知識系統，論述8個做品牌步驟、12個重要觀念、22項獨家創見，同時書中55個案例全部為台灣品牌實例，堪稱給企業界的品牌工具書，給行銷界的品牌參考書，給學術界的品牌教科書。

他對這本書能夠幫助台灣企業成功打造、操作與管理品牌，信心滿滿。他說自己用盡三刀流功力，嚴謹地寫出這本前所未有的品牌書，企業主和品牌關係人只花幾百元，省下聘請顧問的數十萬花費，以及做錯品牌的千百萬浪費，豈能錯過！