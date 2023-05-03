全球半導體市場2020年至2022年表現強勁，但在疫情走向終結背景下，行情反轉開始走下坡，美國財經媒體專欄作家高燦鳴撰文指出，從幾家龍頭公司財報來看 ，晶片業已陷入庫存過多困境，像是德州儀器庫存金額達創紀錄的33億美元（約新台幣1020億元），他認為難以論斷晶片業何時會觸底復甦。

高燦鳴指出， 很明顯半導體行業正走向低迷，看起來三年的需求爆發和產出吃緊即將結束，像是晶圓代工龍頭台積電2023年前3月的凈利潤僅年增2%，低於分析師的預期，另一大廠三星也認同去年第四季商業環境顯著惡化，並預估短期內將持續疲軟。

至於美企方面，高燦鳴說，德州儀器提供的營收預測幾乎與台積電一樣讓人失望，而且庫存天數還攀升至195天、高達6.5個月，庫存金額達創紀錄的33億美元，是10年來最不景氣情況。德州儀器高層則淡化了庫存數字，僅稱理想庫存水平是130至200天。

至於市場的看法則凸顯了不確定性，英特爾預估第二季營收恐下滑22%，分析師預計第三季不會出現任何成長，使得現在難以判斷半導體景氣底部。

針對半導體市況，近期日經中文網以「半導體全線崩潰，復甦要到2024？」為題撰文指出，由於台積電此次業績超出預期下滑，日本一家半導體供應商的高層大失所望，表示「6月景氣好轉的論調就此消失，全面復甦要等到2024年」；台經院產經資料庫總監劉佩真也說，半導體重返成長軌道要到2024年以後。