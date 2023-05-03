金融市場壟罩不確定性，美國財政部長葉倫（Janet Yallen）警告，美國國債最快6月1日就會違約，比政府和市場預期來的早。一旦違約將造成廣泛影響，不僅衝擊美國民生經濟、全球金融穩定，更會使美國在國際信用一落千丈。

BBC報導，美國金融市場暗潮洶湧，地區性銀行接連倒閉，而最令人矚目的，莫過於國債問題。葉倫周一（1日）警告，若國會不提高債務上限，美國國債最快6月1日就會違約，比許多預測時間更短。

隨著美國債務問題不斷擴大，兩黨遲遲未能達成共識，由共和黨主掌的眾議院呼籲大幅削減開支，但拜登則堅決反對，民主黨把持的參議院也不同意。

自1960年以來，美國債務上限已經上調78次。美債上限始於1917年，當時為了第一次世界大戰籌集資金，政府和國會達成的一個協議，然隨著舉債規模擴大，兩黨分歧加劇，債務上限已經成為美國政治攻防上的一個常態籌碼。

市場上許多分析師將美國債務違約形容為「真正的經濟災難」，由於美債被視為「低風險」資產，歷史上從未倒債，一旦違約，將對美國信用造成嚴重打擊，金融市場勢必遭受重創，屆時美元走弱，借貸成本飆升，包括抵押貸款、信用卡和其他貸款利率上升，進而對美國民生產生更廣泛的傷害。

葉倫嚴正示警，「無法履行政府義務，將對美國經濟、美國人生計和全球金融穩定造無法彌補的傷害。」