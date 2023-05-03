中國大陸日前結束環台軍演，美國海軍隨即宣布驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）4月16日通過台灣海峽，並形容此次航行為「例行性」穿越，而共軍東部戰區17日發布聲明稱，已組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，兩派人馬劍拔弩張。對此，前立委郭正亮1日就表示「美國航母跟中國大陸在南海，基本上是一個不對稱的戰爭，是完全處於劣勢」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《全球大視野》中表示，「南海是接近中國的近海，所以領土在附近，就具有極大的優勢，導彈都在沿岸、火箭部隊也打的到對方，空軍也有遠程轟炸機，所以不能只用航母對航母這種打法，美國的航母敢開過來嗎？開過來搞不好被東風飛彈打到，可能不敢進來」。

郭正亮更接著說，「那在不敢進來的情況，飛機能夠有幾架？航程就會受到限制，因為戰鬥機作戰半徑基本上都是800至1000公里，就不可能從日本、關島飛過來，太遠了，所以真的要空戰，美國只有遠程飛彈投射的能力，因為沒有一個基地在附近」。

據了解，解放軍南海艦隊總兵力約8萬人左右，擁有山東艦、075兩棲攻擊艦、055驅逐艦、052D驅逐艦、094潛艦、054護衛艦、071登陸艦、091補給艦；美國第七艦隊則約有6萬人，包含十萬噸級核動力航母、巡洋艦、攻擊型潛艇等。郭正亮最後更坦言「美軍跟中國大陸在南海，基本上是一個不對稱的戰爭，是完全處於劣勢，因為到時候美國的航母不敢進去，代價太高了，不可能，而且055驅逐艦配置的飛彈鷹擊21可能是贏過美國，作戰艦的部分，美國是輸的」。