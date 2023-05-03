前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，陳水扁2日北上凱道，赴總統府、行政院、立法院各黨團，針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案規定洗錢定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願。而近日就有一份最新的民調指出，有94％的民眾認為「洗錢犯是國際重罪，應該永久不得參選公職」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》2日對於「陳水扁向民進黨政府請願，洗錢犯不應該永久被剝奪參政權」進行了網路民調，截至2日23時，已有7500人進行投票，有94％的民眾認為「洗錢犯是國際重罪，應該永久不得參選公職」、有4％的民眾認為「洗錢犯也有人權，坐完牢後還是可以參選公職」，另有1％的民眾認為「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「他這行為天理難容，臉皮厚到不可思議，如像他們這樣大家有樣學樣，台灣不會倒才奇怪，真是可惡至極」、「身為總統還知法犯法，罪該萬死」、「扁家是最不要臉的一群人，洗錢是重罪，換成一般人有可能只判一年嗎？」、「這家人真是離譜」、「犯罪還有理了，坐領高薪貪民血汗稅金，還能理直氣壯了」、「對這個黨已經厭惡到無話可說了」。