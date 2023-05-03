農委會處理蛋荒不力導致民怨四起，近日又拋出《動保法》修法議題，結果遭到撈金魚與釣蝦場業者反彈，緊急轉彎澄清。國民黨台北市議員鍾沛君2日在《大新聞大爆卦》節目強調，農委會想要導流爭取話語權，解決不了民眾在意的問題，只好開闢新戰場。但《動保法》被動物保護團體詬病多年，不是管得太少，是管一堆，但是沒有人力物力執行，形同虛設。根本沒有想好自己想要管的是什麼範圍，才會被罵一個縮一個。

鍾沛君表示，一開始其實是農委會說要修動保法，說不要以賭博、營業、遊戲、娛樂為目的，去做這些動物的交換或贈與，而且要重罰25萬。但民眾就發現說，釣蝦、撈金魚也都是動物交換，農委會趕緊說，蝦子是無脊椎動物，所以不受《動保法》保護，後來又縮回去說，金魚、烏龜這些都不算，我只管兔子跟天竺鼠這些哺乳類。

「結果現在誰跑出來？養雞場出來說話了！」鍾沛君提到，之前有養雞場給民眾去撿雞蛋，結果被禁止，說他違反《動物展演法》，重創了農場生意。業者又可以跳出來說：雞不是哺乳類！沒完沒了？所以我覺得吃飽太閒的是，根本搞錯重點！

鍾沛君指出，法律條文是死的，重點是你要去預想實際推行跟目的的效果，執行上有沒有達到你真的要的效果？《動保法》被動物保護團體詬病多年，不是管得太少，是管一堆，但是沒有人力物力去真的執行，寫了等於白寫，這些法條等於不存在。結果農委會這次修法，就管東管西，根本沒有想到自己想要管的是什麼範圍，才會提出這些東西被大家吐嘈，然後罵一個縮一個。

鍾沛君強調，農委會如果一開始畫線畫準，養雞場也不會跳出來。可是你畫了一個歪七扭八的線，所以大家才會覺得，只要罵你，你就會縮回去，所以我之前被乖乖禁止，是我比較笨嗎？所以立法就是有道理，還有民意支持，可是現在看起來，農委會站不住腳，所以才會一直被挑戰。

鍾沛君直言，農委會似乎想要導流，或者是在一個自己擅長的戰場上面，可以爭取支持，或者比較有話語權，可是又偏偏對自己的能力過度自信？「解決不了民眾在意的問題，只好開闢一個新戰場！」