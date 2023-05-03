「核能的下一場大事，可能是個小事」，這是核工業最近的俗語，說的是小型模組式反應爐 (Small Modular Reactors,SMR)。它的體更小、更先進、安全特性也更高，如今已在台灣的工商界與政界引起討論。美國商會期刊Taiwan Business TOPICS特別報導，特別詢問各界專家，SMR反應爐是否能在台灣被接受。

國立清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸教授解釋：「SMR反應爐具有先天安全特性，也就是是說，它完全不可能發生福島電廠那樣的事故。這使得SMR在能源轉型的討論中，被許多國家接受。」

2011年東日本大海嘯之後，福島第一核電廠的緊急柴油發電機被水淹沒，導致沒有電力可將冷卻水泵送到過熱的反應爐核心，進一步導致氫氣堆積、氫氣爆炸、爐心融毀。至於SMR 反應爐，由於體積弓，它就算發生故障，也無需外部干預即可自行關閉，靠自然對流也能達成散熱與冷卻。

SMR大約是在5年前被提出，現在許多核能技術國家已在逐步將其落實，包括反應爐規格、安全法規、核燃料製作，以及建廠地點選址，都在進行當中。台灣許多企業家也看到SMR的發展。作為一個外貿型經濟體，台灣一半以上的電都力用於工業生產，也就不足為奇了。因此企業家們特別關心台灣的供電穩定與電力潔淨程度。

去年年底，聯電退休創始人曹興誠，公開表庇支持在新竹科學園區建設 SMR。他受訪時說：「建造一個大型核電廠很麻煩，但是在新竹科學園區]建造一個 SMR，以及在台南科學園區建造，所需面積小，附近居民不會有那麼強的反對意見。」

葉宗洸教授也補充到電力潔淨程度的問題，台灣企業家擔心，如果歐盟實施碳邊境調整機制 (CBAM) 不夠低價又同時潔淨的電力，將會使他們的產品面臨高額的碳稅。

葉教授說：「到目前為止，我們政府並沒有提出解決方案，來為台灣提供足夠的低碳能源。」

SMR 之所以模組化，是因為它們的組件，是設計成可以在工廠環境中批量生產。由於不是必須定製的大型組件，SMRs 將更便宜、更快的建造。除了建造速度快以外，與傳統的大型反應爐相比，SMR 還提供了更大的建廠靈活性。

葉教授說：「其實可以把每個模組，想像成一個電池，如果你需要較多的電力，只要串接多一點的電力模組。而且SMR還可以直接從反應爐中輸送熱量用於工業應用，而不是先發電，這是傳統核電廠無法提供的服務。」

但不幸的是，台灣仍然不太可能支持SMR。但儘管有個別的泛綠立法委員提出興趣，但是台灣仍計劃在 2025 年完全淘汰核能。現任總統蔡英文執意「非核家園」政策，使得任何政策修正，都必須等到她卸任之後，也就是2024年以後。

另外，SMR也有點「捨近求遠」。核四廠退休廠長王伯輝表示，最快讓台灣用上核電的方法，不是蓋SMR，而是啟動封存中的核電廠。比如核四廠有2部機組，1部機就有1350百萬瓦，這是幾座SMR? 直接啟用更為實際。

而且，雖然SMR在理論上是可行也安全的，但目前仍然沒有實際運作的例子，是好是壞不知道。從這個角度來看，使用我們已經建成的發電廠，更為效率與實用。

王廠長補充說，即使台灣要建造新的反應爐，也不一定越小越好。「建造核反應爐都有很多不可避免的成本，例如選址和法令許可，如果你都要經歷所有這一切，為什麼不建造一個能夠產生最大功率的呢？」