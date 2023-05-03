美國最新發表的隱形轟炸機B-21，被陸媒批評性能與運營支出過高，但《中國國防報》卻稱「該機絕不是B-2的簡化版，對其不能掉以輕心。」國際戰略專家賴岳謙2日在《琴謙天下事》節目強調，因為原本B-2戰略轟炸機要生產100架，結果愈做愈貴，後來只製造21架。然後就改陽春版的B-21，對外宣傳說性能跟B-2一樣好，但是更便宜。這沒有人會相信，所以解放軍說不能小看，讓你美國量產花冤枉錢，當初F-35就是這樣子。

賴岳謙提到，美方就覺得很驚訝，中國為什麼要特別強調說，不能把B-21的隱形戰略轟炸機說成是陽春版的？因為它明明是陽春版的，說這是一款很主力、很重要的戰機。美國人反而覺得：你怎麼說我的戰機好？這個有鬼！你到底安什麼心？所以他們就蒐集解放軍這段時間有關於這方面的文章，然後分析結果說：我看出來了，解放軍確實有鬼，因為他們知道我們的B-2轟炸機後來失敗，他鼓吹完之後，我們的B-21也會失敗！

「那就美國的兩款戰略轟炸機都失敗，下場就跟F-22一樣，再停產，因為B-2就停產了嘛！」賴岳謙指出，他的邏輯是這樣來的。因為原本B-2戰略轟炸機是要生產100架，結果因為愈做愈貴，後來美國政府撐不下去了，美國空軍也撐不下去了，後來只製造21架，就說：我們受不了了、放棄了，然後就改陽春版的，就是B-21，對外宣傳說：看，我們的性能那麼好，跟B-2一樣好，但是更便宜！

賴岳謙強調，但問題是大家都知道說，假設今天是一輛車子，我這個車是1000萬的車，什麼配備都有；結果現在要造個700萬的車，然後說這700萬的車比我這1000萬的車更好，「你信嗎？我講粗話：信個鬼！那就是：信，才怪！」大家都心知肚明，沒有人會相信。可是為什麼解放軍還說，不能小看它是陽春版？大概就是要讓美國覺得不錯，開始量產，量產以後發現不怎麼樣，要不就再改，改了以後再投錢，然後再改再投錢。

「然後最後它整個預算超過B-2，然後功能比B-2差！」賴岳謙直言，F-35就是這樣子，後來一直加、一直加，因為F-22已經停產了，「F-35加到最後，既不是以前的F-35，也不是過去的F-22。」主持人周玉琴恍然大悟：原來就是要讓美國花冤枉錢，這也是一種戰略。