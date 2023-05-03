「凍齡美魔女」胡文英愛女鄭靚歆因參加《全明星運動會4》人氣大漲，未料今年2月模仿抖音影片中，單手將人從跨下舉起的動作，導致尾椎裂傷，必須休息一個月，但一波未平一波又起，2日她騎機車載媽媽外出，卻在停車時發生意外，整個人飛彈出去撞到大石頭，動都動不了，令胡文英差點以為女兒就此殘廢。

胡文英在IG表示平常跟鄭靚歆外出做頭髮都是開車，但昨(2)日考慮到停車問題，在女兒建議之下改騎機車，沒想到做完頭髮，回到家準備停車時，後座的胡文英突然重心不穩，親眼目睹女兒從右方彈出去後，翻了好幾圈，腰部還撞到鄰居家的大石頭，一動也不動地跌坐在地上，卻只能看著女兒不停喊痛，卻一點忙都幫不上。

鄭靚歆不怪媽媽。(圖/鄭靚歆 IG)

其實胡文英扶著機車，大腿也有受傷，但事情發生的當下，她更關心女兒的傷勢，大聲呼叫鄭靚歆的女朋友來幫忙，「那將近1分鐘的時間，對我而言就像一世紀這麼久停止了」，同時心疼地說：「我真以為她要殘廢了」。目前鄭靚歆已到復健科治療，胡文英則懊惱自己連下車都不會，難過地哭了出來。

於是胡文英傳訊息對女兒道歉，「我真是太大意，寧願我是跌倒的那一個，而不是妳」，並告訴女兒以後盡量開車外出，見到媽媽的反應，鄭靚歆貼心安慰媽媽，特意在IG限時動態寫下7字：「我怎麼可能怪妳」，並在媽媽描述車禍經過的貼文底下留言：「今年跟尾椎過不去，沒有什麼比健康重要！！」