美國駐中大使勃恩斯今天表示，台灣長年是美中之間核心議題，台海是重要國際渠道，若因戰爭關閉將嚴重衝擊全球經濟，引起越來越多國家關切，中方應致力和平解決兩岸分歧。

上任逾一年的勃恩斯（Nicholas Burns）今天以視訊方式，出席華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）活動，與中心董事會成員、前國務院法律顧問貝林格（John Bellinger）及中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）談論台海情勢、美中關係。

被問及台灣議題，勃恩斯表示，台灣一直是美中之間核心議題，過去數十年是如此，現在也一樣。他多次私下向中方傳達，美國未改變「一中政策」，並認為兩岸分歧應和平解決，這是唯一能夠在公平基礎上解決此長年爭端的方式。

針對台海爆發衝突機率是否較以往高，勃恩斯未直接回應，但指台灣海峽是國際重要渠道，若因衝突遭關閉，將嚴重衝擊全球經濟、貨櫃運輸，乃至區域內所有重要經濟體。

他說，美國樂於見到日本、韓國、菲律賓、歐盟、北大西洋公約組織（NATO）等世界多國，關切北京在台海使用武力的潛在可能性，盼中國當局能致力和平解決兩岸爭端。

談到美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、現任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會晤總統蔡英文，勃恩斯強調，兩人有與台灣領袖會面的權利。他透露，裴洛西訪台當晚，他就被叫去中國外交部，他在會中捍衛國會成員出訪的權利。

勃恩斯表示，自他上任以來，美中關係維持過去複雜、相當競爭的基調，但美國努力穩定雙邊關係，深化雙方溝通渠道。他強調，美方從未支持美中關係「結冰」（icing）。

至於美中溝通是否受阻，勃恩斯坦承，雙方高層過去一年接觸「有起有落」。去年夏天初期，美方有許多途徑能接觸中方，雙方有許多一來一往溝通，但裴洛西去年8月訪台後，中方切斷8項美中會談及合作，包括軍事領導階層、氣候對話等。

不過，他指出，去年10月中共20大、11月「拜習會」後，雙方又恢復良好溝通模式；但今年2月初爆發中國偵察氣球入侵美國領空事件，加上美方對中國可能援俄的憂慮，雙方溝通又出現阻塞停滯。

勃恩斯強調，美中之間有太多事在發生，需要更好、更可靠或更一致的溝通管道，應在內閣層級有更廣泛的交流。他透露，過去1個月來，他與中國外交部資深官員有定期溝通，「是個好跡象」。

對於習近平近日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，勃恩斯表示，兩人通話是良好的第一步，但美方希望看到的是北京要求俄羅斯撤軍，並停止轟炸烏克蘭學校、醫院與住宅大樓等民生設施。（編輯：陳政一）1120503