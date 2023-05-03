英王查爾斯三世加冕典禮6日舉行，王室成員的衣著打扮勢必成為焦點。專家指出，衣著不只能用於形象包裝、引發好感，更能如無聲的語言，巧妙傳達經仔細衡量的政治與社會訊息。

查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）6日在西敏寺（Westminster Abbey）的加冕典禮是英國睽違70年後，再度有君主獲加冕。

英國是迄今唯一保留加冕傳統的歐洲君主立憲制國家：比利時、荷蘭、盧森堡以及15世紀統一後的西班牙從未舉行加冕儀式；丹麥、瑞典、挪威則是受財政支出等因素影響，停止舉辦。這讓本週六登場的加冕大典別具歷史意義，英國王室歷來的衣著哲學也成為話題。

英國廣播公司（BBC）史家、西敏大學（University of Westminster）媒體史教授席頓（Jean Seaton）近日為智庫「變動歐洲下的英國」（UK in a Changing Europe）撰文，簡要分析在英國君主制脈絡下，時尚與政治如何相輔相成。

席頓指出，對君主和其他履行公務的王室成員而言，聰明的衣著不僅得體，還能既細膩又有效率地傳達特定訊息，以及提升各界對特定議題的關注。成功的穿搭除了有助公務，也能不張揚地凸顯王室成員有意營造的個人特色，巧妙加深公眾印象。

此外，除了彰顯傳統和王權延續性，王室成員也可透過在裝扮上呼應當前英國社會的最大公約數需求、呈現理想的當代英國形象以及適度「親民」，尋求鞏固君主制在新時代的正當性。凱特（Kate）王妃的穿衣哲學，包括活用「二手」衣物和配件、在高級訂製服和平民商品間無縫接軌，就是好例子。

席頓並以已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）為例，說明穿搭細節的妙用。當女王於2019年接見以浮誇風格著稱的前美國總統川普（Donald Trump），她在配件上大量運用鑽石，並別了一個由川普前任、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）贈予的胸針。儘管根據制度，女王應恪守政治中立，她個人喜愛歐巴馬甚於川普，幾乎是公開的秘密。

此外，伊麗莎白二世極懂運用女性特質，在以男性為主的工作環境中，以柔性穿搭吸引公眾目光並傳達女性不需模仿男性以證明自身能力、女性君主可善用傳統的「照顧者」形象推動社會福利和公益等，可謂走在時代前端。

相較於伊麗莎白二世，席頓認為，查爾斯三世面臨的難題是衣著選擇較少、恐怕需要女性王室成員為他加分，但並非完全沒有發揮空間。英國有實力雄厚的時尚產業，其過去50年在全球的可觀影響力部分即應歸功於媒體曝光率高的英國王室；在推展英國軟實力方面，兩者具共同利益。

席頓引用19世紀英國政治與社會觀察家白芝浩（Walter Bagehot）所言，指出君主立憲制的生存訣竅包括「具備對空洞的多數人而言淺顯易懂的元素，同時擁有複雜的律法和概念，可滿足好追根究柢者的需求」；在透過衣著傳達訊息方面，君主也需有儘可能超越歧異、凝聚多元群體的能力，並在維持必要的距離感、尊貴形象以及由此而生的公眾想像空間之餘，透過適當表現「親民」發揮影響力。而這從來就不是一件輕而易舉的事。（編輯：陳政一）1120503