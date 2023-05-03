孫盛希Shi Shi日前受歷史悠久的法國坎城唱片展Midem邀請，加入串聯國際音樂人的線上創作營，與來自法國的Alex Colours、瑞典的Niclas Lundin遠端合作，3人以音樂作為共同語言，在4天的寫歌期間內，彼此在音樂才華中激盪出靈感、碰撞出強烈火花，聯手創作出全新單曲〈Try〉。

新歌傳達面對感情的正向能量，孫盛希透過清新有力的歌聲，詮釋勇敢追愛的靈魂，直呼：「感覺對了就值得你一試再試。」希望大家不要太快放棄一段美好關係的可能。

孫盛希分享創作靈感，坦言修復關係不是簡單事，但只要有可能就值得去嘗試，「彼此都是難得的存在！」孫盛希發現，現世代的人面對手上課題時容易逃避或分心，而不去正視問題解決，「也許這件事情還有進展跟進步空間，但你卻先選擇放棄了。」

她因此寫下新曲〈Try〉唱出正面積極的能量， 雖然歌詞以情感為出發，但所要傳達的精神包含各種面向，孫盛希希望所有人都能正視自己的真實心情，「哪怕沒有達成想要的結論，都能在過程中吸取人生的養分，你應該為自己的決定感到驕傲。」