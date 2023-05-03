大陸黑龍江省哈爾濱市松北區利民學苑內的一棟31層高的小區內，3樓的一個業主想要做大裝修，因室內的牆體只靠人工搞不定，就把挖掘機、鏟車全部吊進去，開到了室內，目前多面牆體已經被拆除，其中包含一整面的承重牆，導致整棟建物瞬間變成危樓，害得200多戶人家被強制撤離，事件引發關注。

綜合陸媒報導，一名網友近日發文爆料，哈爾濱市松北區利民學苑有租戶擅自拆除承重牆，導致該樓每層基本都有牆裂情況，業主也因此無法回家居住。根據現場視頻，只見一戶正在裝修的房子裡，多面牆體被拆除，其中一面牆體僅有鋼筋纏繞，該面牆疑似就是承重牆。

據了解，拆掉3樓承重牆的利民學苑小區，在當地是比較熱門的小區，位於利民大學城的核心位置，附近包含了哈爾濱師範大學等20多所學院，建築面積是106至128平方米，整棟樓層高達31層。

裝修誤拆承重牆，31樓高社區秒變危樓。（圖／翻攝自微博）

對此，松北區城市管理和行政綜合執法局獲報後立即到達現場，責令當事人停止違法行為，對當事人進行立案調查。同時，會同相關部門對拆改的牆體進行安全支護，組織專業機構進行安全鑑定，制定拆改牆體恢復方案，並切實做好群眾服務保障工作。下一步將依法依規從重追究相關責任人責任。

另一方面，當地政府已經成立了臨時指揮部，每戶每日按照200元標準進行貨幣補貼，直到房屋可以居住為止。業主和施工單位已被警方刑事拘留，並對當事人進行立案調查。根據《房屋建築工程抗震設防管理規定》，房屋建築使用者擅自變動房屋建築主體和承重結構的，責令改正，處5萬以上10元以下罰款。

裝修誤拆承重牆，31樓高社區秒變危樓。（圖／翻攝自微博）

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