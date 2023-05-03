許光漢跟日本女星清原果耶一起拍戲，雖然語言不通，但兩人相處看來十分融洽，清原還被逗得笑得十分燦爛，向許光漢比大拇指。（圖／本刊攝影組）

許光漢近來工作滿檔，他上月28日才快閃韓國百想藝術大賞擔任頒獎人，在韓國待不到24小時，隨即又飛回台灣繼續趕拍台日合製新片《青春》。4月29日時報周刊CTWANT就目擊他跟日本女星清原果耶現身新北市平溪區十分老街拍戲，兩人十指緊扣浪漫談情，來回穿梭在人群中，現場還有百名群演，全程目睹浪漫橋段。

兩人在人潮中慢慢走著，許光漢的表情顯得頗豐富。（圖／本刊攝影組）

《青春》卡司一字排開都是國際級金獎陣容，導演藤井道人曾以《新聞記者》榮獲日本電影學院獎最佳影片，張震則擔任監製並在片中尬一角演出，日文片名則是《君へと続く道》(通往你的道路) ，演出陣容除了許光漢、清原果耶外，還有另一位女主角則是去年來台參加金馬獎的影后黑木瞳，豪華卡司相當令人期待。

沿途兩人還能一直對話，不確定兩人說的是什麼語言。（圖／本刊攝影組）

4月29日傍晚左右，前一天還在韓國的許光漢，一回台就馬不停蹄展開拍攝，他與日本女星清原果耶身穿T-shirt一身輕鬆打扮，走出十分車站後，抬頭看向天空，牽著彼此的手穿梭在人群之中，看起來充滿青春純愛片的氛圍。許光漢跟日本女星清原果耶雖然語言不通，但兩人相處十分融洽，就被本刊捕捉到拍攝空檔，兩人與一旁工作人員一起聊天，不知道是什麼有趣的內容，清原笑得十分燦爛，接著向許光漢比出大拇指，露出滿意的表情。

忽然有飛蛾出現，許光漢快速伸手去揮開。（圖／本刊攝影組）

兩人在漫步的過程中，忽然有飛蛾飛到他們前方，許光漢眼明手快一揮就趕走蟲子，讓一旁的清原免受驚嚇，反應快速的舉動讓現場工作人員都讚譽有佳。不過，因為現場超過百名臨演，光這個部分劇組就來來回回拍攝約兩個鐘頭的時間，現場工作人員也不斷提醒群演記得展現出出遊的歡樂心情，讓人見識到日本導演追求的細節。

不知是否因飛蛾擾亂兩人，清原看來稍有受到影響。（圖／本刊攝影組）

晚間九點半左右，許光漢、清原果耶在車站浪漫談情的部分拍攝完後，劇組換了下一個場景，兩人和部分群演利用休息時間在天燈上寫下心願，準備拍攝放天燈許願的浪漫橋段。其中幾個日方人員先在事先準備好的天燈上寫下日文字，屬名淳平和彩希，其中一面天燈寫下「希望能獲得很多經驗，度過充實的生活with淳平」，並署名彩希，推測淳平、彩希應是許光漢和清原果耶在電影裡的角色名，為了劇情各自寫出想對對方說出的心願。

拍攝前劇組已先寫好天燈上大概的字，也看到兩人在片裡的名字。（圖／本刊攝影組）

據了解，劇組在十分老街拍攝時間設定在2006年，不只在台灣拍放天燈，同樣地在日本新瀉也招集群演拍攝放天燈場景，不難猜出天燈將會是許光漢、清原果耶戀情裡的重要關鍵。據悉，劇組上月初來台拍攝近一個月，目前已順利殺青完成拍攝。

據悉拍攝時間設定在2006年，預先準備好的天燈將登場，不難猜出天燈將會是許光漢、清原果耶戀情裡的重要關鍵。（圖／本刊攝影組）

許光漢緊緊牽著清原果耶的手，充滿甜蜜氣氛。（圖／本刊攝影組）

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