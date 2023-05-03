女星張文綺演藝工作與鹹酥雞副業順風順水，但個性幽默、長相甜美可愛的她，空有好條件卻已單身超過2年，雖有約會機會但身邊卻一直沒有知心男伴，4月15日時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，見到張文綺與一群友人嗑鍋在新北市板橋區一間麻辣火鍋店嗑鍋，本刊到現場後，直擊飽餐之後的一行人又繼續轉往新莊戲院進影廳看《做工的人電影版》，直接用行動支持國片，而她身邊友人之中隱藏著意想不到的人物，竟是藝人陳漢典。

本刊直擊嗑完鍋的張文綺和陳漢典，在店門外準備離開。（圖／本刊攝影組）

離開前張文綺東張西望，像是在確認沒有人注意到他們。（圖／本刊攝影組）

4月15日傍晚近6點，本刊接獲讀者消息，見到張文綺與友人新北市板橋區一間麻辣火鍋店嗑鍋，但同桌有個戴著黑色棒球帽、身穿黑T跟牛仔褲的男子，竟是藝人陳漢典，本以為是工作上的好友們聚餐，但之後也並沒有其他藝人加入，令人好奇兩人的交情原來如此不錯。

張文綺與陳漢典及同行友人一同上車離去。（圖／本刊攝影組）

一行人前往影城看電影。（圖／本刊攝影組）

時間來到晚間8點，吃飽喝足的陳漢典和張文綺走出餐廳，一起同行的還有一對男女友人，四人之後又搭上多元計程車，約8點半左右就到了新莊晶冠廣場，一行人買好電影票和零食，便隨即進入影廳欣賞電影，本刊記者推算一下播映時間，這四人應該是看8點50分《做工的人電影版》，一起用行動支持國片的行為頗為感人。

等待進場前張文綺跟陳漢典講個不停似乎很有話聊。（圖／本刊攝影組）

看完電影原本看似準備要離開，但張文綺等人忽然又折回商場續攤。（圖／本刊攝影組）

晚間10點左右，看完電影的四人準備離開商場，然而走沒多遠又回頭，直接站在大門口聊起天，看來似乎是越聊越起勁，捨不得原地解散，大夥兒又再度走到商場內，一樓就近找了餐館續攤。雖然已是深夜11點多，期間仍可以看到張文綺和並肩而坐的陳漢典兩人，和一起同行的朋友聊得相當開心。

張文綺與陳漢典聊天時的表情十分豐富，感覺綜藝魂上身。（圖／本刊攝影組）

聊到凌晨張文綺和陳漢典才各別與友人一起步出店外準備返家。（圖／本刊攝影組）

有趣的是，張文綺聊天時臉上表情非常豐富，而一旁聚精會神傾聽的陳漢典，也相當配合著做出誇張的回應表情，越看越覺得兩人默契十足，就算已經收工了兩人仍收不住綜藝魂一搭一唱，就這樣直到隔天零點35分，四人才結束這一連串有吃有看有喝的行程，四人走出店外準備搭車，而陳漢典則是獨自先搭計程車離去。

張文綺在工作上與陳漢典交集不多，日前陳漢典和王傳一主持的實境節目前往她的鹽酥雞店拍攝。（圖／取自張文綺臉書）

對於單身2年的張文綺，在4月15日當晚和陳漢典相約晚餐看電影，兩人之間是否互有情愫、關係為何？張文綺經紀人回應本刊表示：「之前節目《請問今晚住誰家》製作單位帶主持人漢典跟傳一到台中「炸綺來」拍攝，文綺很感謝對方到店裡拍攝，還把她認真專業的部分表現出來，為表感謝，特地約了節目企劃小澍哥及漢典一起吃飯。結束後大家去看《做工的人電影版》，當晚就是很單純的朋友聚會。」

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