金鐘主持人黃子佼口條流利，是各大品牌熱愛邀請的主持人，出道至今拿下11座金鐘獎座，昨（2）日晚間發長文點名天下出版社，提到自己的文章標題、內文在沒有被事先告知的情況下，被大幅刪減、修改，對此嚴正表達抗議，罕見烙下重話「我就在此請辭了」。

黃子佼升格當新手爸爸，除了馬不停蹄持續主持賺奶粉錢，熱愛文字撰寫的他，仍身兼長期專欄寫作，昨黃子佼罕見在個人臉書動怒貼出抗議文，內容寫道：「一直以來的筆耕，從周刊、月刊、季刊、專欄一直沒斷過，我愛文字愛撰寫，我愛分享愛紙本，但時代不一樣，我一直都在猶豫到底要不要繼續，帶孩子後我更忙，卻又割捨不下來，微薄稿費非重點，而是臉書的撰寫更即時也更周延，甚至可隨時改寫或是增減圖與影，還可以排程上稿，還可以留言互動。但因為各個媒體有不同讀友受眾，基於把好事擴散不要埋在同溫層，我也就樂此不疲，但也常常很無言，如我設定的各個專欄有自己主題，卻常被編輯改寫，今天我真的傻眼，剛好傍晚很有空，看它線上版的文和我電腦裡的檔，除了標題仍被改，文字更大幅刪減，沒有事先告知我！」

黃子佼無法理解的寫道：「我是寫得很差膩，還是找不到我嗎，如此大的出版社，我是多麼的渺小，是我寫的不好嗎？以下我貼出全文只想把故事說好，如果是紙本印出被大幅刪減我懂，但至少也該告知或直接告訴字數，我自己辦過雜誌，面對我麾下寫手我當然也刪過文，我當然也改過標，為了版面更好看，為了字數的統一，尤其角川的體系日本規格的編輯，當年我寫專欄時連圖說都有規定，一定要寫幾個字才符合它們美感。」他怒氣寫到：「當時我已很傻眼，都不說我更傻眼，尤其～是網路版，你放400個字，跟放4000字，其實真的沒差耶，想到我趁女兒睡一字一字敲出來，卻被刪的不費力，我真的要抗議！」

黃子佼指出，專欄作家非員工照理是禮聘來的，該尊重他的邏輯，也在意他的感受，更配合他的文筆，再支持他的論點，並分享他的視野，不然記者自己寫其實也沒不可以，當然！可以商量，而不是不來商量。天下的專欄設定每一天的小標題，都是迷人的ｘｘ，從2019開始，每一篇迷人ｘｘ，都被改掉了標題，改的非常的普通，你可說淺顯易懂，但我說沒有特色，好似沒有問過我。」

最後黃子佼心灰意冷表示「算了！我放棄了，如果不愛我的文，我就在此請辭了，感謝您天下雜誌，給小弟這個舞台，但脫掉我的衣服，關掉我的麥克風，這舞台讓人心碎，天下～如此之大，但我不是大作家，也寫不出流量文，如果真的不滿意，真的可以辭退我，怎麼選擇蒙蔽我，編輯也非文豪吧！多年來無數專欄，來來去去習慣了，大雜誌經營不易，但品牌可信任度，建立要篳路藍縷，輕率不應該發生，凡事一夕可毀滅，我信仰以和為貴，我奉行廣結善緣，但今晚我好牡羊，咦？我本來就是。」

同時黃子佼認為「對照過去１９篇我可能會高血壓彷彿寫給鬼看的，我決定每篇原文全部放在留言區，但我不會退稿費，至今全部二十篇我會捐所有稿費，當作沒走這一遭，另懇求天下雜誌下架不完整專欄，咱們好聚好散吧！」