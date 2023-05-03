全球20大企業4月市值 特斯拉跌最兇 09:052023/05/03 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電動車龍頭特斯拉（Tesla）第一季財報失色拖累股價大跌，導致4月市值縮水逾1,300億美元，為全球市值前20大企業中最大輸家。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路孚特（Refinitiv）統計，特斯拉市值在4月底降至5,207億美元，較3月暴跌1,367億美元，或20.8％，市值排名由年初的全球第七大企業降至第九大。市值縮水第二高的企業為騰訊，該月市值減少503.8億美元，縮幅達10.7％。 在此同時，全球前兩大企業蘋果與微軟同期市值大幅攀升，穩坐市值龍頭與二哥寶座。 #全球 #大企業 #億美 #市值縮水 #特斯拉 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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