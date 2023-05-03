根據路孚特（Refinitiv）統計，特斯拉市值在4月底降至5,207億美元，較3月暴跌1,367億美元，或20.8％，市值排名由年初的全球第七大企業降至第九大。市值縮水第二高的企業為騰訊，該月市值減少503.8億美元，縮幅達10.7％。

在此同時，全球前兩大企業蘋果與微軟同期市值大幅攀升，穩坐市值龍頭與二哥寶座。