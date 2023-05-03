曾經擔任健身教練的張姓男子，去年不滿女友分手，他透過社群網站搜尋殺人手法後將她勒死，一審依殺人罪將他判處無期徒刑，台灣高等法院二審2日開庭，張男辯稱自己很愛女友因一時氣憤才犯錯殺人，並表達歉意，但死者家屬拒絕原諒，庭末法官諭知，6月6日宣判。

張男與被害人去年初協議分手後，他因不甘與分手，陸續透過社群網站搜尋殺人手法，去年2月17日起，向友人表示其欲殺害她；2月22日下午他到與她之前共同租屋處見面並整理即將搬遷的物品，因張男仍無法接受與分手的事實，於是行凶殺人。

張男趁她背對其並側躺在床上之際，以右手勒住她頸部，再以左手將她頭部自後用力往前推，並以全身力量壓制她致無法掙脫，她終因頸部遭受極大壓力而窒息死亡。

新北地院認為張男犯行重大，但將他與社會長久隔離，除可達社會防衛的目的，並可使他面對往後的監禁歲月，藉由忍受對自由的渴望及良心的自責煎熬，悔悟反省所為，對自己所為罪行負責，以收懲儆之效，判處無期徒刑，張及檢方都提上訴。