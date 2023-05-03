今（3）日各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有零星降雨機率，各地高溫普遍在29至33度，南部近山區可達36度；周六（6日）首波梅雨鋒面接近，天氣轉趨不穩定，下周日（7日）中部以北、東北部有短暫陣雨，花東及南部山區有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號；民眾外出記得做好防曬及補充水分。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日至周六台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨機率；白天熱如盛夏，北部高溫升至34度、中部35度、南部更達36度以上。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日「梅雨季」第一波鋒面抵達，屬「移動性鋒面」，僅1天即通過；下周一（8日）降雨漸停、轉多雲；下周二（9日）各地晴朗穩定。根據氣象局資料顯示，周六北部高溫達32度，下周日降到26度，下周一更涼，剩下21度，提醒民眾留意溫度變化。

至於首波梅雨鋒面結構，吳德榮表示，各國模式還在調整，降雨的範圍及雨勢模擬並不一致，顯示有不確定性，應持續觀察。