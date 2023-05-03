一名網友去墾丁玩，逛墾丁大街買烤玉米，結帳老闆竟說「3支900元！」讓他當場傻眼，引起網友討論，但因為原PO沒有附圖，因此不少人喊「有圖才有真相」，若老闆明碼標價，那就不能怪攤商，畢竟消費者可自由選擇是否購買。而墾丁大街的攤商則說，烤玉米不可能賣這麼貴，這根本是汙名化。

一名網友日前在PTT上分享，去買烤玉米，結帳的時候老闆說「3個900元！」讓他忍不住驚呼「現在烤玉米都這麼貴了嗎？」大賣場一根玉米只要5元，但經過攤商的手烤一下就變成300元，還是說烤玉米的玉米，不是一般的玉米？

貼文引起網友討論，不少人驚呼，烤玉米1根300元有點太誇張了。「1支300元真的有點扯，這不在行情價內，別說烤玉米有什麼技術」、「好扯！300元？」、「一支300太扯了」、「一支300是黑店了吧！」

由於原PO並沒有放上任何照片佐證，因此不少網友敲碗詢問「到底是在哪裡買的？這是什麼驚人的觀光價」、「哪裡也不講，圖也不貼」、「有圖快補啦！」另有網友則說，一支烤玉米300元真的太貴了，一般遇到比較貴的烤玉米也就1支100多元。不過，若攤販是明碼標價，那就是一個願打一個願挨。

墾丁大街烤玉米的攤商紛紛表示，不少人聽到3支烤玉米900元都喊「裝肖欸！不可能！」直言這麼貴不會有消費者買單，並表示這個說法根本是汙名化。