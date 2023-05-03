女星劉雨柔去年9月宣布與職業格鬥選手黃育仁Jeff離婚，結束近六年的婚姻，劉雨柔曾表示，自己在經歷婚變後一段時間，都處於醉生夢死的狀態，因此想找回自己，而先前她在節目上就被專家預言「對的人將出現」，如今她被爆出疑似與球星胡凱翔熱戀中。

根據《鏡週刊》報導，劉雨柔被直擊與台鋼獵鷹隊球星胡凱翔一同用餐、送洗衣物，而兩人在社群上的互動，也被認為戀情似乎早已有跡可循，像是劉雨柔曾在IG發了一張全白的照片文案只打上一顆黑色愛心，而胡凱翔則在同一天，發了一張全黑的照片，文中則貼了數十顆白色愛心，此外，她也曾曬出自己開心拿著對方球衣的照片。

然而，3月時她在節目《小瑜星座》時，提到離婚時心情相當低落，更表示自己每天無法出門關在家裡兩個禮拜，不過劉雨柔也提到，會給自己設定一個期限，時間到了就要把眼淚收起來，當時還在節目上抽塔羅牌，被專家預言「對的人即將出現，而且會夜夜開心」如今被爆出與球星胡凱翔熱戀中，對此，劉雨柔經紀人也回應「他們就是一起去吃飯，是有來往的好朋友」。

事實上，劉雨柔過去在節目《11點熱吵店》參加前任物品銷毀大會的單元，因為無法回到過去摧毀婚宴，所以選擇將喜帖剪掉，她當時哽咽地說：「我覺得這場比賽兩個人都輸掉了，所以沒有必要繼續留著，很值得銷毀。」她也透露離婚的主因：「兩個人分開都會比較快樂，綁在一起不快樂，我覺得分開祝福他這件事更難做到」。