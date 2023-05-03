《日股》日本股市3至5日休市3天 07:372023/05/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢黃金周長假，日股3日到5日共休市3天，8日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市1日休市1天 通膨+人力短缺 日本6成中小企業有意調薪 台股大盤下跌近40點 台積電挫低4.5元至497.5 #日股 #5日 #3天 #休市 #日本股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓財長：韓中日合作將成全球經濟復甦新引擎 11:522023/05/02 兩岸 駁大陸駐日大使「火坑說」 外交部籲回歸理性自制 13:142023/05/01 政治 光天化日對7歲女伸狼爪 她坦承「被摸了」惡狼下場曝光 11:362023/05/02 社會 MLB》4歲女童想嫁大谷翔平 釀酒人主場湧入日本球迷 08:342023/05/02 體育 陸製汽車出口即將奪下全球第一 郭正亮揭主因轟：特斯拉暴利 07:192023/05/03 財經 林志玲3年前小禮服還穿得下 被問二胎直言「我辦不到」 16:462023/05/02 娛樂 《汽車股》裕日車前4月銷售減12.9% INFINITI QX55新上市拉抬買氣 17:092023/05/02 財經 《台北股市》上周外資提款台股14.5億美元 新興亞股失血之冠 15:182023/05/02 財經 樂天市場過15週年生日 啦啦隊女神李多慧送好康 15:402023/05/02 生活 客家風華在宮崎 竹縣藝文與音樂面向世界 16:502023/05/01 生活 日本修法懲戒「偷拍」最快6月過關 改過者唱衰：判死也沒用 21:242023/05/02 國際 1分鐘讀財經》台積電1舉動被瘋狂看衰！解密真相：要幹大事 08:312023/05/01 財經 林思銘批「天坑」調查小組代表性不足 縣府說話了 14:382023/05/01 生活 《國際金融》日超寬鬆貨幣政策不變 日圓兌歐元貶至15年新低 14:382023/05/02 財經 竹北5度現「天坑」 林思銘批建商不負責任 縣府調查小組代表性不足 09:052023/05/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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