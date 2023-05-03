交通委員會今(3)日將審多部法條修正，其中包括NCC主管重要法案「電信管理法」。國民黨立委洪孟楷痛斥NCC陳耀祥主委請假不到場，原因是他要在NCC主持新設新聞台換發執照討論案，此舉讓洪孟楷直呼陳完全不演了。

交通委員會要審八部法案修正審查，其中包括NCC主管重要法案「電信管理法」，此為民進黨籍召委許智傑安排。然而，NCC陳耀祥主委請假不到場，請假的原因是要在NCC主持新設新聞台換發執照討論案。

洪孟楷今在臉書直言，曾有爆料稱5月NCC就會強行通過鏡電視換照案，如今才進入第一周，陳耀祥完全不演了，不來立院說明修正法案，卻要強行主導換照案。洪孟楷透露，NCC的其他委員對於要強行通過敢怒不敢言，委員的獨立自主、專業將在今日被忽視和輾壓，洪孟楷感嘆表示，NCC在民進黨政府執政下，可以強關新聞台、護航上架，一切標準他們說了算。

今日上午的交委會，洪孟楷強調一定會據理力爭，「但NCC罔顧事證、執行上意，再一次留下對民主的恥辱」。