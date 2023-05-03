梅雨季第一道鋒面將在周六深夜至周日通過台灣，影響時間僅一天，究竟能不能夠緩解中南部旱象，氣象局長鄭明典貼出兩張圖指出，萬事俱備，只欠西南風，少了西南季風的支持下，降雨相對弱一些。

梅雨季氣候平均圖中，左下方的低壓區目前尚未成形，但已在醞釀中。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今早在臉書PO出兩張地面天氣圖，分別為周六天氣圖以及梅雨季平均地面天氣圖，兩張圖相比之下，周六深夜至周日（6、7日）即將到來梅雨季的首波鋒面，它具有相對完整的氣候特徵，但就是尚無西南季風或西南氣流支持，所以降雨潛勢相對弱一些。

不過鄭明典表示，梅雨季氣候平均圖中，左下方的低壓區目前尚未成形，但已在醞釀中。

氣象表示，鋒面周六接近，周六深夜至周日一整天通過台灣，加上東北季風增強，周日北部及東北部天氣轉涼，低溫可能降至19度，中部以北、東北部地區普遍有短暫陣雨，花東地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。至於近日天氣，氣象局表示，今天到周五（5日）各地多雲到晴，白天偏熱，各地高溫約29到33度，尤其南部近山區飆到36度。