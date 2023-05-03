民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，其父前總統陳水扁昨（2）日為兒子上凱道請願，引起各界關注。國民黨台北市議員游淑慧要求，總統蔡英文應該一次把陳水扁父子給解決，通通依法入監服刑，如此一來耳根才能清靜一點。

陳水扁昨現身凱道向蔡英文請願，提到洗錢防制法應是要防制洗錢，而非防治參選，相關法律被誤用，完全誤會當初立法宗旨，該法不應該成為參政防治、參政褫奪。

陳水扁怒批，行刑的目的應是要促使受刑人悔改向上，但如今只要觸犯該法條，不論是緩刑或易科罰金，終生的參政權將直接被剝奪，比有期徒刑上限10年的褫奪公權還要誇張，不如直接將褫奪公權、更生保護全都廢掉。

「阿扁服刑，致中哇哇叫；致中入獄，阿扁上凱道！」游淑慧昨日在臉書表示，陳水扁為陳致中請願，等同於打臉蔡英文與司法，但陳水扁又開節目又直播又能演講，甚至還經營臉書、IG等，一點都不像需要保外就醫的人，蔡應一次把陳水扁、陳致中父子全都關進監獄才對，「要得罪就得罪了，乾脆讓父子一起依法入監服刑……蔡英文，或許耳根安靜點。」