總經理周幸蓉表示，企業對雲端服務的需求近年快速增長，AI應用呈現多面向創意，其中生成式預訓練模型（GPT）更是潛力驚人。宏碁資訊的顧問與技術團隊緊跟此趨勢，持續投入技術研發資源，目前是台灣唯一取得微軟雲端AI、數位應用、基礎結構、商務應用程式、現代工作和安全性等六大領域解決方案資格的合作夥伴。也由於這一波AI應用的推進，大幅增加企業主動探詢的意願，亦加速雲端與人工智慧等相關先進技術的概念驗證（POC），甚或導入實際大量運用的腳步，可望對宏碁資訊帶來持續性的貢獻。

宏碁資訊積極部署並協助企業探索新商業模式並推動創新，以高科技製造業為例，為達成AI智慧工廠，建置數據中台處理大量的異質數據並導入機器學習優化排程，將產線升級，提升製造效能；在智慧化政府服務部分，以AI整合官網、Line、臉書、App等服務管道，可提高政府便民服務或是對內員工服務的語音客服正確回應與效率，優化智能互動；另外AI模型更可以用於協助零售業與金融業分析其大量數據，為客戶提供個性化體驗，提升活動參與度、建立忠誠度。

今年宏碁資訊持續穩健布局三大成長動能：1.持續聚焦雲策略：結合自行開發的ICMP智慧跨雲維運管理平台，提供企業多雲及混合雲的管理服務；2.深化數位資產保護的解決方案：與數位資產保護專家-「資褓儲存」，在服務與技術達成綜效，提供資安最後一哩路的資料保護方案；3.啟動海外布局：將在今年上半年度於上海設立子公司並展開南向佈局策略，開創新的契機。