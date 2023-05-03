受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點、店數淨增19家，搭配轉投資獲利挹注則主要來自於支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，以及餐飲事業—全家國際餐飲獲利創下同期新高，全家便利商店第1季合併營收231.3億元，年增10.16%，稅後盈餘為2.03億元，年增10.92%，歸屬母公司淨利為1.98億元，年增15.93%，每股盈餘0.88元。

截至第一季底，全家便利商店總店數達4157，餐飲事業—全家國際餐飲旗下四品牌總店數為70家。

就各業務來看，全家便利商店本業，獨家特色鮮食助攻整體成長力道最為強勁，名店網紅聯名、品質構造改革、clean label少添加三大策略持續奏效，其中又以minimore甜點、匠吐司領軍的烘培麵包、Fami!ce霜淇淋等明星品類成績尤其亮眼，帶動鮮食業績年增超過2成。

第一季重大投資依既有事業計畫穩健進行，新台中大肚電子商務倉於三月底正式稼動後，可提供15萬件電子商務包裹服務，提升中部地區配送產能達3成；新花蓮物流廠亦積極建設中，預計於今年稼動；福比麵包二廠上半年也將進入動工階段。

「全家」會員人數率先突破1600萬人後，持續創新APP功能強化會員黏著度，去年於APP上推出Fami煮煮下廚懶人包後，差異化的產品線經營，已有效養出固定回購的忠誠會員，業績貢獻逐月不斷攀升；Famipoint則瞄準會員痛點，推出超商首見的「熱門肖像商品點數加價購線上支付」功能，深耕點數經濟，輔以可跨通路10萬特店累點無上限的全盈+PAY，助攻Famipoint流通性大為躍升。

展望第2季，全家表示，口罩全面解封，且進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲品、霜淇淋、冰品飲品等陸續推出話題新品，會員app將開創多種OMO創新服務，並掌握母親節、端午節、清明勞動連假、618電商大促等商機，可望點燃業績動能。