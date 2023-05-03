星宇航空去年9月正式登錄興櫃，至今已滿半年，符合申請轉上市櫃資格，但規定單一股東不能控制董事席位超過二分之一，因此公告星威投資法人董事代表人聶國維辭任，辭職生效日為今年6月29日，董事一席缺額將於今年度股東常會另行補選。

星宇航空計畫邁向上市櫃之路，未來主板上市可採用「大型無獲利企業」模式申請，不過，會面臨到每股淨值問題。星宇航空去年底每股淨值3.26元，本次辦理現增2.77億股，發行價格每股18元，在不考慮今年各季盈虧下，每股淨值本次現增後預估可回升至實收資本額二分之一以上，但「大型無獲利企業」每股淨值要件必須達到實收資本額三分之二以上，因此要符合主板上市標準就要看後續的淨值如何提升。

假使每股淨值無法拉升到主板上市條件，可尋台灣虎航模式在創新板上市，未來再看營運狀況轉主板掛牌。台灣虎航已經通過上市審議，不過，去年底每股淨值僅有2.31元，即使在創新板交易規定也跟主板一樣，每股淨值不足5元都會列入全額交割股，在避免一掛牌就是全額交割股情況下，台灣虎航2月也辦理現增案，發行3600萬股，將在完成現增後擇時掛牌。